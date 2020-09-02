Мужчина и женщина пострадали в столкновении легковушки с «Камазом» под Орлом

Мужчина и женщина пострадали в столкновении с «Камазом» под Орлом. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Вчера, 1 сентября, в районе 374 километра трассы М-2 Крым легковушка протаранила большегруз. Несколько человек попали с травмами в больницу.

Инцидент произошел в 15:10 дня. 70-летний водитель «Шкоды Фабиа» ехал со стороны Курска в направлении Москвы. Впереди него ехал «Камаз». В какой-то момент расстояние между ними резко сократилось, избежать столкновения не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и его 73-летняя пассажирка получили телесные повреждения и доставлены в Орловскую областную клиническую больницу. Пострадавшие госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.