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Мужчина и женщина пострадали в столкновении легковушки с «Камазом» под Орлом

Иномарка врезалась в большегруз на трассе М-2 Крым
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
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Мужчина и женщина пострадали в столкновении с «Камазом» под Орлом. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Мужчина и женщина пострадали в столкновении с «Камазом» под Орлом. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Вчера, 1 сентября, в районе 374 километра трассы М-2 Крым легковушка протаранила большегруз. Несколько человек попали с травмами в больницу.

Инцидент произошел в 15:10 дня. 70-летний водитель «Шкоды Фабиа» ехал со стороны Курска в направлении Москвы. Впереди него ехал «Камаз». В какой-то момент расстояние между ними резко сократилось, избежать столкновения не удалось.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и его 73-летняя пассажирка получили телесные повреждения и доставлены в Орловскую областную клиническую больницу. Пострадавшие госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ДТПДТП-2020 в Орловской области