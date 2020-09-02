ООО “ТПК “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” подарила 5000 масок

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ООО “ТПК “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” поздравляет всех ребят и их родителей с 1 сентября – Днем знаний.

Представители компании, соблюдая требования социального дистанцирования, посетили несколько общеобразовательных школ г. Орла и передали 5000 СИЗ.

«В Орловской области до 30 сентября продлен режим повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. Но уже сейчас детям необходимо ходить в школу и учебный год начался традиционно – 1 сентября» – рассказывает директор ООО “Торгово-производственная компания “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” Сергей Астахов. «Мы приняли решение оказать помощь администрации г. Орла в обеспечении средствами индивидуальной защиты учителей и учащихся в школах. Выделяя данные маски, ООО “ТПК “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” вносит свой посильный вклад в организацию учебного процесса в школах в непростых условиях. У большинства из нас есть дети, и мы прекрасно понимаем, что обеспечение безопасности для детского здоровья сейчас – это весомый вклад в развитие здорового общества в будущем.»

«Профилактические мероприятия перед началом нового учебного года были проведены в соответствии с предъявляемыми требованиями: проведена санитарная обработка всей школы, в том числе и обеззараживание воздуха» - рассказывает Позднякова Оксана Евгеньевна, директор лицея №18 г. Орла. «Хочу выразить слова искренней благодарности руководству и коллективу ООО “ТПК” “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” за оказание помощи в виде выделения одноразовых медицинских масок. В настоящее время это очень ценный и нужный подарок, так как преподаватели, сотрудники столовой и технический персонал должен постоянно находиться в СИЗ.»