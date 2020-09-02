Орловским учителям назначили новые доплаты за классное руководство Фото: Архив "КП"

Во вторник, 1 сентября, Правительство Орловской области подписало Постановление о доплатах учителям за классное руководство.

Согласно Постановлению № 5391 педагогические работники будут получать ежемесячные денежные вознаграждения в размере 5 тысяч рублей.

- Также утверждены порядок их выплаты и правила распределения межбюджетных трансфертов районам и городским округам на обеспечение данных выплат за классное руководство, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.