В Орле женщину обчистила помощница по хозяйству

В Орле женщину обчистила ее же помощница по хозяйству Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле женщину обчистила ее же помощница по хозяйству. Несколько тысяч рублей она вытащила из ридикюля своей работодательницы.

В полицию обратилась женщина с заявлением о краже 9 тысяч рублей Когда сотрудники прибыли на место, оказалось, что предполагаемая похитительница сумма - помощница по хозяйству - уже вернула средства заявительнице. Однако уголовного дела ей избежать не удалось: полицейские возбудили его по статье "Кража".

В ходе опроса потерпевшей выяснилось, что женщина стала замечать, что у нее куда-то пропадают деньги. Тогда гражданка заподозрила наемную работницу и решила проверить свое предположение: она оставила дамскую сумку в комнате, через некоторое время проверила содержимое редикюля и обнаружила, что не хватает 9 тысяч рублей. Работница сначала отрицала свою причастность, но после того, как орловчанка вызвала на место происшествия полицейских, вернула деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.