Коронавирус в Орловской области: к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 8 пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира в социальных сетях накануне вечером, 31 августа.

По словам Клычкова двоим орловцам потребовалась искусственная вентиляция легких за прошлую неделю. Губернатор отметил, что врачи делают все возможное и выразил надежду на скорейшее выздоровление пациентов.

Возраст орловцев, тяжело переносящих болезнь и подключенных к аппаратам ИВЛ, разный. Самой молодой пациентке 50 лет.

Напомним, Орловская область перешагнула порог в 7 тысяч заболевших коронавирусом. На сегодня подтвержден еще 51 случай заражения, а общее число заразившихся составляет на 1 сентября 2020 года 7050 человек.

Мы следим за ситуацией.