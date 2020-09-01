Орловцы могут высказать свое мнение о законопроекте об охоте

В Орловской области стартовал общественный опрос по закопроекту об охоте за хищными животными. Жители региона могут высказать мнение о распределении квот на их добычу.

Напомним, нововведения касаются разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории области. В новой редакции закона предлагается учитывать участие охотников в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки, американской норки, сохранении и увеличении численности животных и улучшении среды их обитания.

- Предлагается 50% разрешений распределять между участвовавшими в вышеперечисленных мероприятиях, а оставшиеся 50% между всеми желающими. Это будет способствовать обеспечению устойчивого развития отрасли охотничьего хозяйства, повышению доступности охоты и стимулированию охотников к участию в мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов, - сообщает пресс-служба облсовета.

Опрос будет проходить на сайте орловского облсовета с 1 сентября по 10 октября 2020 года.