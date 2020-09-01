Три школы Орловской области остаются на карантине

В Орловской области несколько школ остаются на карантине Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область вместе со всей страной встретила День знаний, однако три школы региона все еще остаются на карантине. О том, когда учащиеся смогут сесть за парты рассказал губернатор Андрей Клычков.

Тему глава региона затронул в ходе вечернего прямого эфира в социальных сетях накануне вечером, 31 августа. Закрытыми на карантин остаются две школы в областном центре - №2 и №51, а также Подзаваловская школа в Урицком районе. По словам Андрея Евгеньевича, учащиеся школы №2 смогут приступить к занятиям уже 3-го сентября, школы №51 - после 13-го-сентября. Уроки пока что будут проводиться дистанционно.

В Подзаваловской школе карантинные мероприятия продлятся до 11 сентября, если санитарно-эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то ребята выйдут на занятия после даты снятия карантина.