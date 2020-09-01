Орловским предпринимателям вернули долги по выполненным контрактам Фото: Архив "КП"

Городские и районные администрации Орловской области успели задолжать предпринимателям, с которыми ранее заключали контакты, свыше 116 миллионов рублей. Решать долговую проблему пришлось решать через прокуратуру.

Как отмечают в ведомстве, предприниматели выполнили свои обязанности по договорам, а вот должностные лица администраций не принимали мер к оплате по сделкам. В итоге без положенных им средств остались 120 представителя малого и среднего бизнеса.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры долги погашены. Однако на этом ситуация не завершена.

- По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ (халатность), - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

Всего же с начала 2020 года внесено 37 представлений должностным лицам и погашена задолженность перед предпринимателями на сумму более 293 млн рублей.