По решению суда в Перинатальном центре Орле появится резервное электроснабжение Фото: Архив "КП"

В Орле отсутствие резервных источников элекроснабжения в Перинатальном центре обернулось судебным разбирательством. Проблему выявили во время проверки сотрудники прокуратуры.

В итоге ведомство подало иск на Департамент здравоохранения Орловской области с требованием выделить средств на установку резервных источников электроснабжения. В Советском районном суде эти требования полностью удовлетворила, однако облздрав с ними не согласился и попытался оспорить.

- Орловским областным судом решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле органов прокуратуры. Отметим, что перерыв электроснабжения может повлечь за собой опасность для жизни и здоровья людей, - рассказали «КП» в ведомстве.