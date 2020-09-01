Счета всех школ и детских садов Орла разблокировали

В Орле к 1 сентября удалось разблокировать счета школ и детских садов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле к 1 сентября удалось разблокировать счета школ и детских садов. Ранее расчетные операции из-за долгов не могли совершить 120 образовательных учреждений областной столицы.

Заблокированными счета оказались из-за накопившихся долгов перед коммунальщиками и поставщиками питания. Областное правительство выделило городу финансовую помощь для решения проблемы - больше 230 миллионов рублей. На прошлой неделе разблокировка началась, к новому учебному году успели.

- Долговые обязательства бюджетных организаций по налоговым и страховым взносам и перед поставщиками коммунальных услуг урегулированы, в том числе за счет транша из областного бюджета. Блокировку расчетных счетов путем оперативного взаимодействия удалось снять в течение одной календарной недели, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.