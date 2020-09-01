В Орловской области под суд пойдет мошенник, обманувший ветерана ВОВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет житель города Брянска. Ему инкриминируют обман пожилой орловчанки, ветерана Великой Отечественной войны и труда.

По данным следствия, 27 ноября 2019 года мужчина был в поселке Хотынец и заглянул в гости к пенсионерке. Он рассказал ей о том, что она имеет право ежемесячную денежную доплату к пенсии и предложил свои услуги в их получении. За помощь обманщик попросил 23 тысячи рублей. Однако вскоре деньги он потратил, а бабушке ничем не помог.

- В настоящее время следственными органами Следственного комитета расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.