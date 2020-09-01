В Советском районе Орла отключат электричество 1 сентября

В Советском районе Орла на несколько часов на время будет отключено электричество Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня, 1 сентября, в Советском районе Орла на несколько часов на время будет отключено электричество. Без света останутся жители домов частного сектора на Веселой Слободе.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орелоблэнерго", потерпеть временные неудобства придется жителям улиц Генерала Родина, Короленко, Сибирской, Слободской, переулков Крымского и Кавказского, а также переулков Слесарного и Стрелецкого.

По планам, электроэнергия не будет подаваться в дома с 14.00 до 17.00 1 сентября.

Отключение связано с плановыми работами, проводимыми энергетиками.