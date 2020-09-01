Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 1 сентября

Данные оперативного штаба региона

В Орловской области на 1 сентября 2020 года подтвержден еще 51 случай заболевания коронавирусом среди населения. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам.

Так, за сутки еще 17 человек заболели в городе Орле, 16 в городе Ливны и Ливенском районе, 4 в Урицком районе, 3 в Орловском районе и 3 в Дмитровском, 2 в Залегощенском районе, по одному в Мценском, Колпнянском, Глазуновском, Свердловском, Кромском, Сосковском районах.

За весь период наблюдения картина заболеваемости складывается следующая. В городе Орле заразилось коронавирусной инфекцией 3449 человек, в Орловском районе 813 человек, в Ливнах и районе заболело 409 жителей, в Урицком районе 269, в Болховском 204, в Новодеревеньковском 136, в Дмитровском 132, в Хотынецком 103.

В некоторых муниципальных образованиях выявлено меньше ста случаев заражения за время пандемии. Это Свердловский район с количеством заболевших 86, Кромской - 83, Новосильский - 81, Верховский - 80, Покровский - 78, Глазуновский - 69, Малоархангельский - 68, Шаблыкинский - 66, Знаменский - 61, Должанский - 60, Залегощенский - 59, Троснянский - 43, Колпнянский - 41, Сосковский - 34, Краснозоренский - 22, Корсаковский - 21.