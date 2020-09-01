В Зареченском микрорайоне Орла появится новая школа Фото: Архив "КП"

В Зареченском микрорайоне Орла появится новая школа. Она сможет принять 1 тысячу 225 учеников.

Новое здание построят на улице Зеленина в рамках реализации национального проекта «Образование». В настоящее время готовый проект на экспертизе в «Орелгосэкспертизе». К нему предъявили ряд замечаний, которые устраняются.

В тоже время заказчик в лице МКУ «Управление капитального строительства города Орла» получил положительное заключение государственной экспертизы инженерных изысканий в отношении объекта.

- Помимо новой школы в Орле планируется построить дополнительные помещения для уже существующих объектов общего образования. При лицее №40 появится здание для начальной школы, а при школе №50 будет возведена пристройка для начальной и средней школы, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.