В Орловской области за парты сели осужденные

В Орловской области День знаний сегодня празднуют не только в школах Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области День знаний празднуют не только в школах. За парты сели и те, кто обучение получает в неволе: новый учебный год стартовал в колониях.

- Сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года, а уроки начнутся с завтрашнего дня. Мероприятия проводятся с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических требований, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Всего в регионе общее образование получают 226 осужденных: уроки проводятся в вечерних школах и учебно-консультационных пункатах. По закону, все осужденные, кому нет тридцати лет, проходят обучение. Они также получат документ об образовании, в котором не будет указано, что знания человек получал не на свободе. Есть и те, кто получает высшее образование - 11 осужденных дистанционно учатся в вузах.

Проходят осужденные и подготовку по профессиям, спрос на которые есть на рынке труда России и с учетом материально базы исправительных учреждений. В основном, это рабочие профессии.