В Орле пройдет акция «Цветы памяти» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в Орел присоединится к Всероссийской акции «Цветы памяти». Мероприятие состоится на слиянии рек Оки и Орлика.

В память о миллионах погибших и героях-победителях, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Северной Корее в воду опустят венки из живых цветов. Их перевяжут красно-желто-белыми лентами - символом Дальневосточной Победы.

- Всероссийская «Цветы победы» призвана напомнить россиянам о решающем вкладе, который внесли граждане Советского Союза и солдаты Красной армии в победу СССР и стран Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Мероприятие начнется в 11 часов.