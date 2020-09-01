Сотрудники Госавтоинспекции задержали орловца с мешком конопли Фото: Архив "КП"

В Орловской области сотрудникам ГИБДД удалось оперативно задержать мужчину, перевозившего коноплю. В дальнейшем он планировал сделать из нее запрещенное вещество, но полицейские вовремя среагировали на оперативную информацию.

Мужчину «взяли», когда находился на территории Глазуновского района. В его отечественной легковушке «ВАЗ» был обнаружен мешок с растениями, предположительно наркосодержащими. Впоследствии исследования подтвердили первоначальные подозрения. В пересчете на сухой вес у орловца нашли 120 граммов марихуаны.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.