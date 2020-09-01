В столкновении «Камаза» и «ГАЗа» под Орлом пострадал мужчина

В столкновении «Камаза» и «ГАЗ» под Орлом пострадал мужчина. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Вчера, 31 августа, на 372 км автодороги М-2 Крым столкнулись «Камаз» и «ГАЗ». Инцидент произошел днем в районе половине третьего.

46-летний водитель «Камаза» ехал со стороны Курска в направлении Москвы и врезался в ехавший впереди в попутном направлении «ГАЗ».

- В результате ДТП 60-летний мужчина, пассажир автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения и доставлен в больницу Семашко. Он госпитализирован отделение травматологии, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.