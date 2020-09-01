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Орловцам показали легендарный бронепоезд «Коломенский рабочий»

Его воссоздали по оригинальным чертежам времен Великой Отечественной войны
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
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Орловцам показали легендарный бронепоезд «Коломенский рабочий»

Орловцам показали легендарный бронепоезд «Коломенский рабочий»

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вчера, 31 августа, на станцию «Орел» прибыл легендарный бронепоезд времен Великой Отечественной войны «Коломенский рабочий». Его макет воссоздали в Туле по оригинальным чертежам.

Орловцам показали легендарный бронепоезд «Коломенский рабочий»

Орловцам показали легендарный бронепоезд «Коломенский рабочий»

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бронепоезд оснащен орудийными башнями Т-34-76 и 37-мм автоматическими зенитными орудиями. В годы войны в боевых действиях участвовали более 200 бронепоездов. В том числе и на орловской земле.

Праздничный концерт на станции "Орел"

Праздничный концерт на станции "Орел"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Четыре дивизиона бронепоездов армий Брянского фронта в 1942-1943 годах дислоцировались на станции Чернь. К концу 1941 года «Коломенский рабочий» прибыл в Мценск, где полтора года прикрывал головной участок железной дороги южнее Москвы, его команда не раз вступала в яростные схватки с врагом.

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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Для нас очень важно показать людям такие экспонаты как бронепоезд в год 75-летия Великой Победы. Уверен, что орловцам и гостям года будет интересно посмотреть на этот легендарный образец, который многие видели только в фильмах. И хотя это макет поезда, но он полностью отражает особенности военной техники тех времен, - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.