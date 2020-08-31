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Скончался Александр Гапонов, Почетный гражданин Орла, экс-директор "Гаммы"

Александр Иванович ушел из жизни на 73 году
Ольга СупоневаОльга СупоневаОльгаСупонева
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Ушел из жизни почетный гражданин Орла, бывший генеральный директор "Гаммы" Александр Гапонов. Александру Ивановичу было 72 года.

О кончине сообщила пресс-служба администрации Орла, Александра Гапонова не стало 29 августа.

Свой трудовой путь Александр Иванович начинал у станка, трудился шлифовщиком. В разные годы занимал должности начальника производства, был заместителем директора трикотажной фабрики, а в 1995 году стал и директором ОАО "Гамма". Ему присвоены звания Почетный работник и Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности. В 2008 году стал Почетным гражданином Орла решение орловского горсовета.

Руководство города и области выразило соболезнование в связи с кончиной Александра Гапонова.