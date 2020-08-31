Под Орлом пьяный водитель за рулем "Форда" вылетел в кювет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

На трассе под Орлом пьяный водитель за рулем легкового "Форда" опрокинулся в кювет. В ДТП травмы получил пассажир автомобиля.

Авария случилась поздним вечером 28 августа. Около полуночи 38-летний мужчина ехал на иномарке по дороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна" со стороны районного центра Тросна в сторону другого райцентра Глазуновка.

- На 39 километре он допустил съезд в кювет и наезд на препятствие - дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля "Форд" получил травмы, после оказания медицинской помощи, отпущен домой, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В дорожном ведомстве сообщают, что водитель был в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического не уточняется.