Орловцев, которым задерживают зарплату, приглашают в Прокуратуру Фото: Архив "КП"

Орловцам, которым задерживают заработную плату, предлагают рассказать об этом на личном приеме у прокурора области Владислава Малкина.

Каждый столкнувшийся с нарушением своих прав на своевременную и в полном объеме зарплату может записаться на личный прием и сообщить о своей проблеме старшему помощнику прокурора Елене Витальевне Калашник по телефонам 8 (4862) 40-56-49 или дежурному прокурору 8(4862) 43-63-89.

- Встреча состоится 2 сентября в 11.00 по адресу улица Красноармейская, дом № 17а, - сообщает пресс-служба ведомства.