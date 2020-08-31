Орловец попал под статью за коноплю на огороде Фото: Архив "КП"

В одном из поселков Урицкого района сотрудники наркоконтроля вычислили местного жителя, разбившего на своем огороде плантацию конопли. 45-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела.

В ходе проверки частного дома полицейские нашли в гараже собранный орловцем «опасный урожай» - разложенные для высушивания листья, а на приусадебном участке кусты запрещенного к обороту растения.

- Их изъяли и направили на исследование. Оно показало, что это –действительно наркосодержащие растения. В пересчете на сухой вес масса изъятого составила более 41 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, а также административное по статье 10.5.1 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Согласно санкции по данным статьям, мужчине грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время ведется расследование.