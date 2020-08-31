В Орле лже-электрики украли у пожилой семьи 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орле неизвестные оставили пожилую супружескую чету без последних сбережений. Мужчины, сказавшие, что им нужно проверить электросчетчик, не вызвали у пенсионеров опасений. Итогом стал опустевший тайник.

Лже-электрики отвлекли супругов. Сначала якобы действительно проверяли счетчик и сказали, что хозяева переплатили за коммунальные услуги. Потом предложили на месте вернуть переплаченные полторы тысячи рублей. Правда, размена у них не оказалась.

Пенсионеры пошли за сдачей и таким образом попались на крючок. Мошенники вычислили тайник. Задержавшись еще немного, чтобы «проверить розетки», они незаметно забрали из него 100 тысяч рублей.

- В полицию обратился 83-летний пенсионер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие противоправного деяния, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.