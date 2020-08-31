Орловские депутаты обратятся к Михаилу Мишустину за списанием госдолга

Орловские депутаты обратятся к Михаилу Мишустину за списанием госдолг. Фото: облсовет Орловской области

28 августа на заседании облсовета парламентарии приняли окончательное решение – просить Правительство РФ списать с Орловской области госдолг. Задолженности региона кредитам из федерального бюджета достигла уже почти 20 миллиардов рублей.

Впервые мысль о необходимости списать госдолг прозвучала еще 20 августа на профильном комитете облсовета по бюджету.

- В случае списания задолженности, высвободившиеся средства региональной казны планируют пустить на социальную поддержку жителям региона и организаций малого и среднего предпринимательства, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.