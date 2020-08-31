Эксперты выяснят точный возраст Тургеневского дуба в орловской усадьбе писателя Фото: Наталья Меркулова

В ближайшие дни в Орловской области состоится знаковое событие – столичные эксперты выяснят точный возраст легендарного Тургеневского дуба из Спасско-Лутовиново.

По преданиям, дерево-великан посадил в своей родовой усадьбе сам писатель. Предположительно, произошло это осенью 1831 года. Уже гораздо позже из желудей дуба из Спасского-Лутовиново вырастили саженцы для внутреннего дворика дома-музея писателя на Остоженке в Москве. Также высадили их возле памятника Тургеневу в Мценске.

Чтобы узнать точный возраст и состояние «здоровья» дерева московские специалисты будут использовать современную технику.

- Образцы древесины отправят в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Специалисты подготовят полный отчет о состоянии дерева с рекомендациями по уходу за ним, - сообщает Алексей Анциферов, руководитель Центра древесных экспертиз.

Обследование запланировано на 3 сентября.