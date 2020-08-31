Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 31 августа

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 31 августа 2020 года число заболевших превысило 7 тысяч человек. За сутки выявлено 47 новых случаев заражения, оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения COVID-19 по городам и районам области.

Еще 17 человек заразилось в городе Орле, 13 в городе Ливны, 6 в Орловском районе, 3 в Урицком, 2 в Покровском районе, по одному в Мценском, Верховском, Колпнянском, Троснянском, Дмитровском, Шаблыкинском районах.

В целом за пандемию в Орле заболело коронавирусом 3432 человек, в Орловском районе 810 человек, в Мценском - 612, в Ливнах и районе - 393, в Урицком районе заболело 265 человек, в Болховском - 204, в Новодеревеньковском - 136, в Дмитровском - 129, в Хотынецком - 103.

Во многих районах число заболевших не превышает сотни. Так, в Свердловском районе заболевших выявлено 85, в Кромском - 82, в Новосильском - 81, в Верховском - 80, в Покровском - 78, в Глазуновском и Малоархангельском по 68 заболевших, в Шаблыкинском - 66, Знаменском - 61, в Должанском - 60, в Залегощенском - 57, в Троснянском - 43, в Колпнянском - 40, в Сосковском - 33, в Краснозоренском - 22, в Корсаковском - 21.

Выздоровел 5581 человек.

Мы следим за развитием ситуации.