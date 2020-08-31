В Орловской области пойдут в школу почти восемь тысяч первоклашек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже завтра, 1 сентября, орловские школы распахнут двери для мальчишек и девчонок. После долгого перерыва из-за пандемии они смогут наконец-то увидеться с учителями и одноклассниками в режиме офлайн.

Немало в этом году и тех, кто впервые пойдет в школу. По данным Департамента образования Орловской области, за парты в новом учебном году сядут 7 тысяч 979 первоклашек.

Последние приготовления к образовательному процессу уже завершены. Хотя в 84 учреждениях образованиях День знаний останется без праздничной линейки, а в остальных будет проходить в ограниченном формате, процесс обучения вернется в привычное русло.

Как будут соблюдаться правила санитарно-эпидемиологической безопасности, читайте подробнее в репортаже «Комсомолки» здесь.