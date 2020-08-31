Орловским осужденным предстоит выкопать 700 тонн картофеля. Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области

В колониях-поселениях Орловской области началась горячая пора – уборка урожая. В этом году осужденным предстоит убрать картофель с площади 75 гектаров.

Активно идет работа в колонии-поселении №3. Здесь к сбору урожая привлекли более 30 осужденных. За три дня собрано уже 55 тонн картофеля.

- Планируется выкопать и поставить для нужд исправительных учреждений области до 700 тонн картофеля. Работы в полях планируют завершить в короткие сроки в зависимости от погодных условий, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.