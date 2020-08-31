Жители трех орловских сел пожаловались на отсутствие остановок. Фото: ОНФ Орловской области

В Орловской области в очередной раз встал вопрос с транспортной доступностью и нехваткой остановочных павильонов. На этот раз проблему подняли жители трех поселков Стрелецкий, Моченые дворы и Куликовский.

Назвать эти села малочисленными невозможно. Проживают здесь от тысячи до более трех тысяч человек. Многие ездят на работу в областной центр и каждый день сталкиваются с проблемой: чтобы есть в общественный транспорт, приходится идти несколько километров вдоль проезжей части. Причиной всему стало отсутствие остановочных павильонов. Без них водители автобусов не имеют право подбирать и высаживать пассажиров.

Жители поселка Стрелецкий обратились в орловское отделение Общероссийского народного фронта. Сейчас их жалоба уже передана в областное правительство.

- Мы предлагаем властям оборудовать остановку общественного транспорта на пути следования автобусов маршрута № 354 напротив поселка Моченые дворы. Помимо этого, мы просим власть внести изменения в схему движения общественного транспорта с заездом автобусов на улицу Санаторная. Соответствующее обращение мы направили в правительство региона, – рассказал Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.