Первая неделя осени в Орле будет по-летнему теплой

Лето не собирается сдавать позиции: в Орле жарко! Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области первая неделя осени будет по-летнему теплой и даже жаркой. По прогнознам синоптиков, термометры покажут до 30 градусов со знаком плюс.

Как сообщает Росгидрометцентр, последний день лета 31 августа будет солнечным и ветреным. Дождя сегодня не ожидается, возможна небольшая облачность. Атмосферное давление 744 мм рт.ст., температура воздуха - до +30 градусов.

Во вторник, 1 сентября, термометры покажут +16 градусов в ночное время и +27 днем. Вновь малооблачно, без дождя. Давление на прежнем уровне, ветер северо-западный 2 м/с.

В среду, 2 сентября, +12..+24 градуса. Небольшая облачность, дождя не ожидается. Давление поднимется до 750 мм рт.ст., ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 6 м/c.

В четверг, 3 сентября, вновь небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха в темное время суток +11 градусов, днем разогреется до +25. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст., ветер будет дуть с востока, скорость 6 м/с.

В пятницу, 4 сентября, небо затянет тучами, однако о дожде синоптики не говорят. Термометры покажут +12...+25 градусов, давление немного поднимется и составит 756 мм рт.ст. Ветер сохранит направление и скорость.

По предварительным прогнозам, первые выходные осени-2020 также будут теплыми.

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