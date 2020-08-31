В орловских школах и вузах пройдут "Уроки Второй мировой"

Фото из архива"КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская область присоединится к всероссийской акции "Уроки Второй мировой". В школах и вузах пройдут занятия, на которых молодому поколению расскажут о вехах истории военных лет.

Запланированы уроки на 3 сентября, проект посвящен окончанию Второй мировой войны. В частности, школьникам и студентам расскажут о событиях советско-японской войны.

- По всей стране «Уроки Второй мировой» пройдут в интерактивной форме в виде открытых учебных занятий и публичных дискуссий и привлекут внимание молодежи к важным событиям войны и ее урокам для будущих поколений. В ходе занятий участникам проведут экскурс в историю Второй мировой войны, расскажут о советско-японской войне, основных событиях и героизме советских солдат, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.