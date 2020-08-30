В Орловской области ветеранов освободили от "коммуналки" и транспортного налога

В Орловской области ветеранов Великой Отечественной войны освободили от уплаты транспортного налога и "коммуналки". Два законопроекта депутаты областного совета приняли сразу в двух чтениях.

Ранее ветераны платили 50% от установлено налога на транспорт (для легковушек мощностью до 150 лошадиных сил). Также и за услуги ЖКХ участники войны платили половину, остальная часть оплачивалась из федерального бюджета. Теперь же и эти расходы возьмет на себя областной бюджет, порядок компенсации будет установлен Правительством области, как сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

В регионе на данный момент проживает 231 ветеран Великой Отечественной войны.