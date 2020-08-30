Массовая ночная драка в Орле попала на видео

Драку запечатлел очевидец, запись появилась в соцсетях

В Орле толпа людей устроила драку. Массовое "побоище" попало на видео, которое автор выложил в социальные сети.

Все произошло в Советском районе города в районе разворотного кольца троллейбуса №6 в ночь с 28 на 29 августа. Автор, очевидно, снимал происходящее из окна расположенной рядом многоэтажки.

"Группа людей с палками устроила драку" - подписал автор записи.

В полиции уже установили всех участников инцидента

- Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УМВД России по городу Орлу 28 августа в 23 часа. Сотрудники полиции установили участников конфликта, по данному факту проводится проверка. Сообщений о пострадавших их медучреждений не поступало, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.