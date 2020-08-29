Меню для школьников Орла согласовал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор Орла согласовал новое меню для школ. В завтраки и обеды для учащихся войдут горячие блюда, сезонные овощи и фрукты, витамины.

В этом году качество питания в орловских школах улучшится благодаря федеральному финансированию. Согласно новому меню, калорийность завтраков составит 545 калорий при норме при 470 до 550, а обедов - 719 калорий при норме от 600 до 750.

Согласно представленному проекту меню, прием пищи будет выглядеть так: на завтрак - омлет, консервированный зеленый горошек, бутерброд с колбасой, чай с сахаром и витамином С, ржаной хлеб.

- Стоимость первого приёма пищи составляет 56,48 рублей в день на одного ребенка, а дополнительного приема пищи — 60 рублей, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.