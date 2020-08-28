Последние выходные августа в Орле обещают быть жаркими

Последние летние выходные в Орле будут жаркими Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области последние выходные лета обещают быть жаркими. Синоптики обещают солнце и тепло.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 29 августа +12...+22 градуса, небольшая облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 м/с, атмосферное давление за 744 мм рт.ст.

В воскресенье 30 числа в темное время суток +15 градусов, днем воздух прогреется до +30 градусов. Небо ясное с небольшим количеством облаков, дождя не ожидается. Ветер сменит направление на южное, скорость его 6 м/с. Давление незначительно повысится - до 745 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, первая неделя осени в Орле и области будет по-летнему теплой и солнечной.