В Орле стартовал ремонт дорог, запланированный на 2021 год

Фото: пресс-служба Администрации Орла

В Орле начался ремонт дорог, запланированный на 2021 год. Подрядчик поступил к работе на улице Герцена.

Работа стартовала на одном из десяти участков, которые должны привести в порядок в будущем году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В областном центре уже нашли подрядные организации на 7 объектов, при этом по контракту ремонт можно начать уже сейчас. Завершиться же он должен к 31 июля 2021 года.

- Такой возможностью воспользовалось ООО «Газ ресурс». Сейчас на улице Герцена работает дорожная фреза. Весь снятый старый асфальт будет использован при ремонте улиц частного сектора, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

В ближайшее время дорожники приступят к работам на улицах Авиационной и Спивака, а также на Московском шоссе.