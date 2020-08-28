Для школ Орла приобрели рециркуляторы, термометры и антисептики

Для школ Орла закупили дезинфицирующие средства, рециркуляторы, бесконтактные термометры Фото: Ольга СУПОНЕВА

Для школ Орла к новому учебному году приобрели рециркуляторы воздуха, термометры для бесконтактного измерения температуры, а также дезинфицирующие средства. Бюджету города закупка обошлась в 8,5 миллионов рублей.

Рециркуляторы, которые обеззараживают воздух в помещениях, установлены во всех школах. Перед приходом в школу и детям, и педагогам, и персоналу измерят температуру, а данные запишут в специальные журналы контроля. Столовые и туалеты оснастили антисептиками для обработки рук.

-Руководство школ разработало специальные расписания уроков и перемен, закрепило отдельные учебные кабинеты за каждым классом, а также проработало логистику перемещения учеников по зданию и их рассадку во время приемов пищи, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации города Орла.