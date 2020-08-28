Орловец, метнувший гранату в экс-начальницу, отправится в колонию Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд поставил точку в деле мужчины, метнувшего гранату в свою экс-начальницу. Расправиться с женщиной орловец пытался в сентябре 2018-го.

Тогда, в ночь на 13 сентября,на улице Цветаева уволенный сотрудник решил отомстить бывшей работодательнице. Он бросил снаряд РГД-5 в сторону ее автомобиля, граната взорвалась рядом. К счастью, никто не пострадал, осколками гранаты повредило автомобиль. Метателя, скрывшегося с места преступления, задержали силовики. В уголовном деле 50-летнего мужчины оказалось несколько эпизодов: это и угроза убийством, и незаконное хранение взрывного устройства, и умышленное повреждение чужого имущества. Спустя два года следствие и судебное разбирательство завершены.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Приговор уже вступил в силу.