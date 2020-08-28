Орловские сироты смогут получать жилье в любом населенном пункте области

Фото: пресс-служба Прокуратуры Орловской области

В Орловской области дети-сироты смогут получать положенное им жилье в любом населенном пункте региона. Соответствующий закон поддержали парламентарии на сегодняшней, 28 августа, сессии областного совета.

Дать добро на поиск и приобретения жилья для оставшихся без родителей детей не только в том месте, где они проживают, но и в других районах, чиновников и депутатов подтолкнула ситуация с выпускниками Болховского дома-интерната: ребятам пришлось добиваться положенных им квадратных метров всеми возможными способами, даже записать видеообращение к президенту. Найти благоустроенные квартиры в Болховском районе оказалось не так-то просто.

Как отметил зампред областного совета Михаил Вдовин, принять соответствующий закон стоило раньше, а не доводить ситуацию до скандала. В итоге депутаты поддержали и приняли законопроект.

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