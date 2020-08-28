На Раздольной в Орле полыхал ангар

В Орле пожарные тушили полыхающий ангар Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле пожарные тушили полыхающий ангар. Пожар охватил постройку на Раздольной улице.

ЧП случилось около полуночи в четверг, 27 августа. В пожарную службу позвонили очевидцы с сообщением о возгорании в Орловском районе: на территории Платоновского сельского поселения полыхал ангар. Спасатели прибыли на место происшествия.

- В результате пожара в металлическом ангаре выгорели отделочные материалы, термические повреждения получили стены. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

С пламенем справились. В пожаре обошлось без пострадавших и жертв.

Всего же за прошедший день в Орловской области зафиксировано 11 пожаров.