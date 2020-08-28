Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 августа

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 28 августа подтверждено еще 40 случаев заражения коронавирусом среди населения. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения по городам и районам области.

За сутки еще 17 заболевших выявлено в городе Орле, по 7 - в Орловском и Ливенском районах, 4 во Мценском районе, 3 в Урицком, по одному в Должанском и Глазуновском районах.

В целом картина следующая. В Орле за период пандемии выявлено 3352 заболевших, в Орловском районе - 799, в Мценском - 610, в Ливенском - 368, в Урицком - 262, в Болховском - 204, в Новодеревеньковском - 136, в Дмитровском - 128, в Хотынецком - 103.

Районы, в которых заболело менее сотни человек: Свердловский - 84, Новосильский и Кромской - по 81, Верховский - 78, Покровский - 73, Малоархангельский - 68, Глазуновский - 67, Шаблыкинский - 65, Знаменский - 61, Должнаский - 59, Залегощенский - 56, Троснянский - 41, Колпнянский - 39, Сосковский - 31, Краснозоренский - 22, Корсаковский - 21.

Выздоровело 5461 человек.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.