За полгода орловцы больше 11 тысяч раз пожаловались в прокуратуру

Фото: пресс-служба Прокуратуры Орловской области

Жители Орловской области за первое полугодие 2020-го пожаловались в прокуратуру больше одиннадцати с половиной тысяч раз. Чем недовольны орловцы и как ведется работа с обращениями граждан обсудили на коллегии в областном надзорном ведомстве.

В этом году стало больше заявление на нарушения в области охраны окружающей среды, природопользования, земельного законодательства. При этом большее число обращений связано с нарушением федеральных законов (40,3%). Нередко орловцы жалуются на правоохранителей.

- Причинами значительного числа поступающих обращений в органы прокуратуры являются неэффективная деятельность контролирующих и правоохранительных органов, недостатки в работе органов государственной власти и местного самоуправления, формальное отношение к восстановлению нарушенных прав граждан после их обращений, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.