В парке «Орловская крепость» уберут засохшие деревья Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В парке «Орловская крепость» на слиянии Оки и Орлика вскоре должны убрать засохшие деревья. Уже несколько лет они портят вид на исторический центр города.

Напомним, 27 августа, на заседании горсовета ранее безымянная территория возле «Стрелки» обрела имя, официально превратившись в парк «Орловская крепость». Теперь она может претендовать на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

Продолжится снос аварийных деревьев и на других общественных территория и городских улицах. К работе по опиловке привлекли три муниципальных предприятия - МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», МУП «ЖРЭП (з)» и МУП «Зеленстрой».

- Опиловке или сносу подлежат только те деревья, состояние которых угрожает безопасности граждан. Параллельно ведутся работы по ликвидации упавших деревьев. Решение о сносе каждого конкретного дерева, расположенного на муниципальной территории, принимается комиссиями по зеленым насаждениям при территориальных управлениях городской администрации, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Работы пройдут более чем по 25 адресам.