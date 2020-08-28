Орловская библиотека Бунина ищет волонтеров на интеллектуальный забег Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

1 сентября Орел присоединится к ежегодной всероссийской культурной акции «Бегущая книга». Сотрудники библиотек отправятся в интеллектуальный забег по городским улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам.

Событие посвятят Дню знаний и 75-летию атомной отрасли России. Случайных прохожих ждут интересные вопросы на логику и сообразительность. За правильный ответ участники получат интересную книгу или тематический подарок.

- Мы приглашаем поддержать акцию всех желающих. Будем рады, если к нам присоединятся волонтеры, которые будут готовы отправиться в интеллектуальный забег вместе с нами, - обратились к орловцам сотрудники областной библиотеки им. Бунина.

Желающие присоединиться к дружной команде волонтеров могут прислать заявку на электронную почту: sho-buninlib@mail.ru. Подробности акции можно узнать по телефону (4862) 76-37-87.

Акция стартует в 12:00.