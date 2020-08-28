Для самозанятых в Орловской области организуют специальный налоговый режим Фото: Архив "КП"

Для самозанятых в Орловской области организуют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». С 1 июля 2020 года он уже действует для малого и среднего бизнеса, а в ближайшее время должен распространиться и на тех, кто работает на себя.

Это означает, что самозанятые смогут воспользоваться мерами господдержки. В настоящее время профильным комитетом орловского облсовета и Департамент экономического развития разрабатывает соответствующие поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области».

- По данным на 20 июля в нашей области 1100 граждан имеют статус самозанятых. Предполагается, что уже к концу года их количество возрастет. Разумеется, им тоже должна быть оказана помощь. Считаю правильным и своевременным, что сейчас идет работа над изменением законодательной базы, - пояснила Людмила Монина, заместитель председателя комитета по экономической политике Орловского облсовета.