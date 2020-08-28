На День знаний 84 орловские школы останутся без праздничных линеек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 27 августа, на повестке дня заседания регионального оперативного штаба оказался вопрос с началом нового учебного года в Орловской области. Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия пройдут в новом формате.

В большинстве образовательных организаций (250) праздничные линейки пройдут на свежем воздухе и смогут задействовать не более 50 человек. В еще 84 организациях торжественную часть и вовсе отменили.

Так, без линейки останутся учащиеся образовательных организаций в Орле и Орловском районе, Мценском, Ливенском, Болховском, Залегощенском и Троснянском районе.

- Учебный год начнется в традиционном очном формате, но со строгим соблюдением дополнительных мер безопасности. В настоящее время все образовательные организации обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции, термометрами и рециркуляторами для дезинфекции воздуха, - сообщила Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

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