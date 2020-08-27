В Орловской области стартовал Всероссийский форум «Голоса традиций» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

26 августа в духовно-православном центр «Вятский Посад» стартовал участников Всероссийский форум «Голоса традиций». В Орел приехали мастера народного творчества из разных уголков страны. Среди них представители Воронежа, Белгорода, Липецка и Ельца.

Форум организовала московская детская школа искусств имени Балакирева, но площадкой был выбран именно «Вятский Посад». Это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

На открытии гостей и участников форума ждала ярмарка ремесел, мастер-классы, онлайн-спектакли, а также концерт ансамбля «Сокол». В пятницу, 28 августа, на сцену в Вятском посаде выйдет фольклорный театр с постановкой «Поучение детям».

- Спектакль начнется в 15:00. В нем примут участие преподаватели и ученики Детской школы искусств им. Балакирева. Спектакль будет транслироваться онлайн. Вход свободный. Гостей ждет масса удовольствия и приятных впечатлений, - рассказали «КП» в пресс-службе духовно-православного центра «Вятский Посад».