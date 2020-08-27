Более 60 школьников из Орла будут получать ежемесячную стипендию

Сегодня, 27 августа, на заседании горсовета был утвержден список школьников, победителей конкурса на муниципальные стипендии в 2020-2021 учебном году. Среди них отличники учебы, спорта и творчества.

В Орле ежемесячную стипендию в размере 2 тысячи рублей будут получать 61 человек: 25 учеников школ и 36 воспитанников учреждений допобразования. Всего же в конкурсе участвовал 101 претендент.

Особенно конкурсное жюри отметило успехи учеников гимназии №34 и гимназии №19. В них сразу по три стипендиата.

- В творчестве выделились воспитанники Дома детского творчества №3 и Детской школы искусств №2 им Глинки. У них также по три стипендиата. В спорте самыми успешными оказались ребята из Детско-юношеской спортивной школы №4 и «Атланта». В этих учреждениях дополнительного образования по пять стипендиатов, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.