В Орловской области энергетики зачистили 350 гектаров кустарников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Энергетики Орловской области продолжают борьбу с обрывами воздушной линии электропередач из-за падения деревьев. За шесть месяцев сотрудники «Россети Центр Орелэнерго» расчистили уже 348,9 га охранных зон вблизи ЛЭП от древесной и кустарниковой поросли.

До конца 2020 года энергетики планируют увеличить этот показатель до 521 гектара расчищенной территории. Необходимо это для того, чтобы избежать так называемых «деревянных отключений» в период непогоды и сильного ветра.

- При расчистке и расширении просек применяются специальные измельчители древесины - мульчеры, которые не только срезают деревья и кустарники, но и перемалывают их в щепу. Таким образом снижается риск возникновения низовых пожаров, - рассказала «КП» Екатерина Плыгунова, специалист «Россети Центр» - «Орелэнерго».